Эмери прокомментировал свое увольнение из "Арсенала"
Экс-тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал свое увольнение из клуба.
"Для меня было честью работать в таком великом клубе. Хочу поблагодарить фанатов за то, что они позволили мне ощутить величие клуба. Спасибо всем, кто даже в плохую погоду ждал меня, чтобы поприветствовать после игр.
В своей работе я был страстен и предан, выкладывался на полную. Я очень хотел добиться самых лучших результатов для фанатов. Также хочется поблагодарить весь персонал "Арсенала", - написал Эмери в прощальном письме.
Напомним, что Эмери возглавлял "канониров" с лета 2018 года. После 13 туров "Арсенал" идет в АПЛ на 8-й позиции.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8