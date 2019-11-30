Эмери прокомментировал свое увольнение из "Арсенала"

Экс-тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал свое увольнение из клуба.

"Для меня было честью работать в таком великом клубе. Хочу поблагодарить фанатов за то, что они позволили мне ощутить величие клуба. Спасибо всем, кто даже в плохую погоду ждал меня, чтобы поприветствовать после игр.

В своей работе я был страстен и предан, выкладывался на полную. Я очень хотел добиться самых лучших результатов для фанатов. Также хочется поблагодарить весь персонал "Арсенала", - написал Эмери в прощальном письме.

Напомним, что Эмери возглавлял "канониров" с лета 2018 года. После 13 туров "Арсенал" идет в АПЛ на 8-й позиции.

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