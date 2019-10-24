Эмери прокомментировал возможный выкуп хавбека "Реала" Дани Себальоса

Теги арсенал лондондани себальосреал мадрид

Эмери прокомментировал возможный выкуп хавбека "Реала" Дани Себальоса

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал возможный выкуп хавбека "Реала" Дани Себальоса, который играет в лондонском клубе на правах аренды, передает Goal.

"Пока рано об этом говорить. Он хорошо играет, регулярно.

У нас хороший потенциал, думаю, это только начало. Игрокам всегда нужно для начала адаптироваться в АПЛ. Он сейчас привыкает, я хочу ускорить этот процесс", - сказал Эмери.

В этом сезоне Себальос участвовал в 12 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

"Арсенал" занимает 5 место в АПЛ, набрав 15 место.

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