Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал возможный выкуп хавбека "Реала" Дани Себальоса, который играет в лондонском клубе на правах аренды, передает Goal.

"Пока рано об этом говорить. Он хорошо играет, регулярно.

У нас хороший потенциал, думаю, это только начало. Игрокам всегда нужно для начала адаптироваться в АПЛ. Он сейчас привыкает, я хочу ускорить этот процесс", - сказал Эмери.

В этом сезоне Себальос участвовал в 12 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

"Арсенал" занимает 5 место в АПЛ, набрав 15 место.

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