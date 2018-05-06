Эмери: "Прошлым летом Мбаппе хотел перейти в "Реал" или "Барселону"

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Эмери: "Прошлым летом Мбаппе хотел перейти в "Реал" или "Барселону"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал переход прошлым летом форварда Килиана Мбаппе из "Монако" в его клуб.

"Исторически так сложилось, что в 18 лет французские футболисты покидают Францию. Поэтому французы должны гордиться тем, что Мбаппе играет в ПСЖ. Когда я встретился с ним и его отцом прошлым летом, Мбаппе хотел уйти в "Реал Мадрид" или "Барсу". Но я сказал ему, что он должен остаться во Франции", - цитирует наставника парижан Marca.

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