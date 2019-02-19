Эмери просит "Арсенал" купить хавбека "Севильи"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери просит руководство своего клуба купить полузащитника "Севильи" Эвера Банегу, сообщает Mirror.

По сведениям издания, наставник "канониров" хочет, чтобы 30-летний аргентинец присоединился к лондонской команде летом 2019 года.

За опытного хавбека "Арсеналу" придётся заплатить не менее 19 миллионов евро.

В текущем сезоне Банега сыграл за "Севилью" 39 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Ранее футболист работал вместе с Эмери в "Валенсии" и всё той же "Севилье".

Не пропустите: "Арсенал" определился с заменой для Чеха. | http://soccernews.ru