Эмери провел переговоры с клубом АПЛ

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Эмери провел переговоры с клубом АПЛ

Экс-тренер "Арсенала" Унаи Эмери может стать новым тренером "Эвертона".

Как сообщает ESPN, "ириски" уже контактировали с испанцем касательно возможного назначения. Ранее "Эвертон" уволил Марку Силву, а Эмери в ноябре покинул "Арсенал".

Ранее сообщалось, что "Эвертон" также рассматривает кандидатуры Карло Анчелотти и Маурисио Почеттино.

После 16 туров "Эвертон" идет в чемпионате на 14-й позиции.

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