Эмери провел встречу с отцом Мбаппе
Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери провел встречу с отцом форварда "Монако" Килиана Мбаппе Вильфридом.
Как информирует Mundo Deportivo, парижане полным ходом работают над трансфером 18-летнего нападающего монегасков. Лишь в конце прошлой недели с окружением футболиста встречались президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи и спортивный директор клуба Антеро Энрике, а уже в начале текущей семидневки с отцом перспективного игрока обсудил возможный переход в стан вице-чемпиона Франции испанский наставник "красно-синих".
Напомним, ПСЖ в альтернативу Мбаппе записал другого топ-форварда.
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
главное
Лента новостей
-
Каррера: "Спартак" должен как можно лучше подготовиться к матчу с "Локомотивом"
-
Дуглас близок к переходу в "Манчестер Сити"
-
"Барселона" предложила 30 миллионов евро за Семеду
-
Корян вернулся в "Локомотив"
-
Витоло перейдет в "Лас-Пальмас" за 37,5 миллионов евро, а зимой станет игроком "Атлетико"
-
"Ливерпуль" готов заплатить 28 миллионов евро за Корреа
-
"Зенит" продлил контракт с Зыряновым
-
Каррера: "Спартак" не может позволить себе промахнуться с трансферами"
-
Дани Алвес заработает в ПСЖ 28 миллионов евро за два года
-
Дядюн: "Я подписал контракт с "Ростовом"
-
Алдонин возобновил карьеру
-
Каррера прокомментировал отсутствие Зобнина
-
"Зенит" презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18
-
Дядюн покинул "Рубин"
-
Якубовичу вручили футболку "Карабаха"
-
"ВТБ Арена" будет стадионом московского "Динамо"
-
Зума интересует сразу два английских клуба
-
Ибрагимович восстановится раньше, чем ожидалось
-
Коста прибыл в офис "Ювентуса"
-
"Арсенал" представил новый комплект формы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34