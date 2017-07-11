Эмери провел встречу с отцом Мбаппе

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Эмери провел встречу с отцом МбаппеГлавный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери провел встречу с отцом форварда "Монако" Килиана Мбаппе Вильфридом.

Как информирует Mundo Deportivo, парижане полным ходом работают над трансфером 18-летнего нападающего монегасков. Лишь в конце прошлой недели с окружением футболиста встречались президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи и спортивный директор клуба Антеро Энрике, а уже в начале текущей семидневки с отцом перспективного игрока обсудил возможный переход в стан вице-чемпиона Франции испанский наставник "красно-синих".

Напомним, ПСЖ в альтернативу Мбаппе записал другого топ-форварда

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