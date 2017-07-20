Эмери: "ПСЖ должен иметь в своем составе одного из пяти лучших игроков мира"
Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о трансферных приоритетах своего клуба в текущее трансферное окно.
"ПСЖ хочет иметь в своем распоряжении лучших игроков в мире, которые сейчас находятся в лучших клубах планеты. Если ПСЖ хочет конкурировать с "Баварией", "Барселоной", "Реалом" и выиграть Лигу чемпионов, то мы должны иметь в своем составе одного из пяти лучших игроков мира", - приводит слова наставника парижан SquawkaNews.
Напомним, Неймар сообщил своим друзьям, что намерен перейти в ПСЖ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|14
|2
|ПСЖ
|6
|12
|3
|Лудогорец
|6
|3
|4
|Базель
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|11
|2
|Бенфика
|6
|8
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Динамо Киев
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|15
|2
|Манчестер Сити
|6
|9
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|5
|4
|Селтик
|6
|3
|Группа D
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|12
|3
|Ростов
|6
|5
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Монако
|6
|11
|2
|Байер Леверкузен
|6
|10
|3
|Тоттенхэм
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|14
|2
|Реал Мадрид
|6
|12
|3
|Легия Варшава
|6
|4
|4
|Спортинг Лиссабон
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Лестер Сити
|6
|13
|2
|Порту
|6
|11
|3
|Копенгаген
|6
|9
|4
|Клуб Брюгге
|6
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|14
|2
|Севилья
|6
|11
|3
|Олимпик Лион
|6
|8
|4
|Динамо Загреб
|6
|0