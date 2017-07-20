Эмери: "ПСЖ должен иметь в своем составе одного из пяти лучших игроков мира"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о трансферных приоритетах своего клуба в текущее трансферное окно.

"ПСЖ хочет иметь в своем распоряжении лучших игроков в мире, которые сейчас находятся в лучших клубах планеты. Если ПСЖ хочет конкурировать с "Баварией", "Барселоной", "Реалом" и выиграть Лигу чемпионов, то мы должны иметь в своем составе одного из пяти лучших игроков мира", - приводит слова наставника парижан SquawkaNews.

Напомним, Неймар сообщил своим друзьям, что намерен перейти в ПСЖ. | soccernews.ru