Эмери: "ПСЖ и фанаты должны поддержать Неймара"

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Эмери: "ПСЖ и фанаты должны поддержать Неймара"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери выразил поддержку бразильскому нападающему Неймару, у которого в последнее время испортились отношения с фанатами.

"Мы все должны поддерживать Неймара. Он является прекрасным игроком и мы должны максимально его использовать. Сейчас Неймар восстанавливается после травмы. Надеюсь, что он в ближайшее время вернется в строй", – приводит слова Эмери Yahoo! Sports.

Напомним, что фанаты освистали Неймара в одном из последних матчей, когда он не дал пробить пенальти Эдинсону Кавани, которому не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

Не пропустите: ПСЖ не собирается менять Неймара на Роналду. | http://soccernews.ru

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