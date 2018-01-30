Эмери: "ПСЖ лучше подготовлен к Лиге Чемпионов, чем год назад"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о предстоящем противостоянии его команды в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом".

"Я считаю, что мы лучше подготовлены, чем год назад, и я думаю, что этот клуб определенно будет чемпионом Европы, и, надеюсь, случится это со мной. Мы сыграем против лучшей команды в мире - "Реал Мадрид", которая выиграла три из последних четырех Лиг Чемпионов. То, что они выглядят не так хорошо в данный момент, ничего не меняет. Они подойдут к играм против нас во всеоружии, но мы тоже будем лучше подготовлены", - цитирует наставника парижан Le 10 Sport.

Напомним, Эмери высказался о шансах Неймара стать лучшим игроком мира. | soccernews.ru