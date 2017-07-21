Эмери: "ПСЖ нужен полузащитник"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о трансферных планах своего клуба на текущее лето.

"Трудно улучшить эту команду. Мне нужны только игроки, которые помогут нам прогрессировать. После завершения карьеры Максвеллом мы подписали Юри Берчиче. Я поговорил с Сержем Орье, чтобы сказать ему, что я хочу, чтобы он остался и продолжал работать с нами. Он сказал, что хочет уйти, и что он предпочитает остаться в Париже, чтобы подготовиться к своему отъезду. Поэтому мы взяли Дани Алвеша - опытного игрока и победителя. Нам также нужен полузащитник", - цитирует наставника парижан Get Football News France.

Напомним, Эмери хочет иметь в составе ПСЖ одного из пяти лучших игроков мира. | soccernews.ru