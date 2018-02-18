Эмери: "ПСЖ очень силен на "Парк де Пренс"

После победы своей команды во вчерашнем матче французской Лиги 1 над "Страсбуром" главный тренер ПСЖ Унаи Эмери послал сообщение мадридскому "Реалу".

"Победа была важна после нашего поражения в среду. Мы должны готовить наших болельщиков к матчам, которые будут сыграны против "Марселя" и "Реала". Мы должны показать, что мы можем поддерживать этот уровень игры против грандов, не обижая "Страсбур", который я очень уважаю. Конечно, болельщики помнят игру в среду, это нормально, поэтому важно говорить о позитивных вещах - мы очень сильны на "Парк де Пренс", - приводит слова наставника парижан El Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ установил клубный рекорд. | soccernews.ru