Эмери: "ПСЖ сделает шаг вперед вместе с Неймаром"

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Эмери: "ПСЖ сделает шаг вперед вместе с Неймаром"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал трансфер Неймара.

"Он должен быстро адаптироваться. Мы поможем ему в этом. ПСЖ сделает шаг вперед вместе с Неймаром. Он выбрал наш клуб, потому что хочет развиваться. У ПСЖ есть большое влияние и хорошие шансы выиграть много титулов. С Неймаром сделать это будет проще. Он стремится к большему мировому признанию. Его трансфер - демонстрация амбиций и желания расти с обеих сторон.

Наши поклонники воспринимают это с большим энтузиазмом. Неймар - футболист, который принесет нам еще больше известности. Конечно, мы будем дальше работать над улучшением команды. Некоторые игроки уйдут из клуба. Пока что я всем доволен" - приводит слова Эмери Marca.

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