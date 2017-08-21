Эмери: "ПСЖ все еще работает на трансферном рынке"

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Эмери: "ПСЖ все еще работает на трансферном рынке"Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери рассказал о трансферных планах своего клуба в оставшуюся часть лета.

"Я очень рад работать с нашими спортивным директором и президентом. Команда может быть улучшена с помощью трансферного окна, мы будем работать над этим. Мы хотим, чтобы лучшие игроки в мире играли в лучшей команде мира. Это большой вызов для нас и для меня. В клубе все делается для того, чтобы покупать новых игроков, поэтому я счастлив. В то же время есть некоторые игроки, которые должны будут уйти, они знают об этом, и тогда увидим, что случится", - цитирует наставника парижан.

Напомним, перед покупкой Мбаппе ПСЖ намерен расстаться с некоторыми игроками. | soccernews.ru

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