Эмери: "ПСЖ все еще работает на трансферном рынке"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери рассказал о трансферных планах своего клуба в оставшуюся часть лета.

" Я очень рад работать с нашими спортивным директором и президентом. Команда может быть улучшена с помощью трансферного окна, мы будем работать над этим. Мы хотим, чтобы лучшие игроки в мире играли в лучшей команде мира. Это большой вызов для нас и для меня. В клубе все делается для того, чтобы покупать новых игроков, поэтому я счастлив. В то же время есть некоторые игроки, которые должны будут уйти, они знают об этом, и тогда увидим, что случится ", - цитирует наставника парижан.

Напомним, перед покупкой Мбаппе ПСЖ намерен расстаться с некоторыми игроками. | soccernews.ru