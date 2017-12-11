Эмери: "ПСЖ все равно, с кем играть"
Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал предстоящую жеребьевку 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Я уверен , что нам достанется сильный соперник. Но, кто бы нам не достался, наше отношение к сопернику не изменится. Мне все равно, кто нам достанется. Мы закончили групповой этап Лиги Чемпионов на первом месте - очень хороший результат, и наша команда установила рекорд по голам на групповом этапе. Мы будем готовы к сопернику", - цитирует наставника парижан football.fr.
Напомним, ПСЖ хочет купить Доннарумму. | soccernews.ru
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