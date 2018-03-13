Эмери: "ПСЖ является солидным проектом и рассчитывает на Неймара"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери считает, что бразильский нападающий Неймар останется в клубе.

"Нам всем необходимо некоторое время, чтобы прийти в себя после вылета из Лиги Чемпионов. Но я уверен, что ПСЖ является солидным проектом и рассчитывает на Неймара", - приводит слова Эмери Marca.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар отказывается продолжать выступления за ПСЖ и хочет перейти в "Реал".

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