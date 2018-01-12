Эмери расхвалил Раньери

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Эмери расхвалил Раньери

Наставник ПСЖ Унаи Эмери в преддверии матча с "Нантом" расхвалил тренера будущих соперников Клаудио Раньери.

"Это большая честь для чемпионата Франции, что Раньери находится здесь. Это потрясающий тренер с огромным опытом. Недавно он выиграл чемпионат Англии с "Лестером", удивив всех. Многие тренеры должны ориентироваться на Раньери. Уверен, что игра против "Нанта" будет сложной для нас" - приводит слова Эмери Football Italia.

Поединок между ПСЖ и "Нантом" состоится 14 января.

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