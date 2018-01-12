Эмери расхвалил Раньери
Наставник ПСЖ Унаи Эмери в преддверии матча с "Нантом" расхвалил тренера будущих соперников Клаудио Раньери.
"Это большая честь для чемпионата Франции, что Раньери находится здесь. Это потрясающий тренер с огромным опытом. Недавно он выиграл чемпионат Англии с "Лестером", удивив всех. Многие тренеры должны ориентироваться на Раньери. Уверен, что игра против "Нанта" будет сложной для нас" - приводит слова Эмери Football Italia.
Поединок между ПСЖ и "Нантом" состоится 14 января.
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|Команда
|М
|О
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|18
|38
|3
|Лион
|18
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|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
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|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
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|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8