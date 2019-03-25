Эмери рассчитывает летом купить трёх футболистов

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери строит планы на летнее трансферное окно, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, испанский специалист планирует купить трёх футболистов - левого защитника и двух хавбеков.

На новичков "канониры" готовы потратить около 52 миллионов евро. Однако бюджет клуба может увеличиться в случае попадания в Лигу Чемпионов или за счёт продажи Месута Озила.

По итогам 30 туров "Арсенал" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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