Эмери рассказал, чего добился "Арсенал" под его руководством

1 Теги унаи эмериарсенал лондон

Эмери рассказал, чего добился "Арсенал" под его руководством
Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что лондонский клуб добился прогресса под его руководством.

"До меня "Арсенал" катился под откос в течение двух лет. Но нам удалось изменить это. Клуб даже дошел до финала Лиги Европы. В чемпионате Англии мы финишировали на пятом месте, хотя в пяти последних матчах взяли только одно очко.

Мы провели хороший сезон и у меня было понимание, как улучшить команду. Но вместе этого мы лишились четырех ведущих игроков. Также у нас возникли проблемы с лидерами, которые требовали больше, чем давали команде. Поэтому нам нужно было больше времени, чтобы добиться успеха", - цитирует Эмери France Football.

Напомним, что Эмери был уволен в первой половине нынешнего сезона после серии неудовлетворительных результатов.

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