Эмери рассказал, чего добился "Арсенал" под его руководством



Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что лондонский клуб добился прогресса под его руководством.

"До меня "Арсенал" катился под откос в течение двух лет. Но нам удалось изменить это. Клуб даже дошел до финала Лиги Европы. В чемпионате Англии мы финишировали на пятом месте, хотя в пяти последних матчах взяли только одно очко.

Мы провели хороший сезон и у меня было понимание, как улучшить команду. Но вместе этого мы лишились четырех ведущих игроков. Также у нас возникли проблемы с лидерами, которые требовали больше, чем давали команде. Поэтому нам нужно было больше времени, чтобы добиться успеха", - цитирует Эмери France Football.

Напомним, что Эмери был уволен в первой половине нынешнего сезона после серии неудовлетворительных результатов.

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