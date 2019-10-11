Эмери рассказал, что нужно сделать Озилу для возвращения в заявку на матчи
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что форварду Месуту Озилу нужно больше работать, чтобы попадать в заявку на матчи. Об этом сообщает The Sun.
"Мои принципы не меняются. Я выбираю состав из тех, кто лучше. В первую очередь я заинтересован в тех футболистах, которые сейчас в лучшей форме. Если Озила нет в заявке, значит его конкуренты смотрятся лучше.
Чтобы ему вернуться в заявку, нужно больше работать. На сегодняшней тренировке я буду внимательно следить за ним. В воскресенье я буду ставить в состав только лучших", - сказал Эмери.
В этом сезоне Озил сыграл в 2 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.
А еще: "Фенербахче" хочет арендовать у "Арсенала" Озила| http://soccernews.ru
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