Эмери рассказал, что нужно сделать Озилу для возвращения в заявку на матчи

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что форварду Месуту Озилу нужно больше работать, чтобы попадать в заявку на матчи. Об этом сообщает The Sun.

"Мои принципы не меняются. Я выбираю состав из тех, кто лучше. В первую очередь я заинтересован в тех футболистах, которые сейчас в лучшей форме. Если Озила нет в заявке, значит его конкуренты смотрятся лучше.

Чтобы ему вернуться в заявку, нужно больше работать. На сегодняшней тренировке я буду внимательно следить за ним. В воскресенье я буду ставить в состав только лучших", - сказал Эмери.

В этом сезоне Озил сыграл в 2 матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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