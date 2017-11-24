Эмери рассказал, что объединяет Кавани и Неймара

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Эмери рассказал, что объединяет Кавани и Неймара

Наставник ПСЖ Унаи Эмери считает, что у Неймара и Эдинсона Кавани общая цель.

"Они разные, но объединены общей целью - быть лучшими на поле. То, что они совершенно непохожи друг на друга как личности, лишь помогает им быть более сильными. Кто пробивает пенальти? Такие вещи остаются внутри команды. Я уже общался с игроками" - приводит слова Эмери FourFourTwo.

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