Эмери рассказал, что Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с "Арсеналом"

Теги арсенал лондонунаи эмеримесут озил

Эмери рассказал, что Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что футболисты Месут Озил и Сеад Колашинац приступили к тренировкам с командой.

Игроки пропустили матч 1-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" по соображениям безопасности. Футболистам поступали угрозы, а также было совершено нападение.

"Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с командой 13 августа. Вчера Озил пропуслил занятие по болезни.

Тренировки дают полезную информацию. Очень рад, что футболисты вернулись", - сказал Эмери.

17 августа "Арсенал" в рамках 2-го тура АПЛ сыграет с "Бернли".

А еще: Агент Озила провёл переговоры с клубом МЛС| http://soccernews.ru
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