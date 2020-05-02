Эмери рассказал, что поменял бы в матче "Барселона" - ПСЖ в 2017 году
Бывший наставник ПСЖ Унаи Эмери в очередной раз вспомнил о скандальном матче против "Барселоны" в Лиге Чемпионов сезона 2016/17.
Напомним, что парижане дома разгромили "сине-гранатовых" со счётом 4:0, однако на "Камп Ноу" проиграли сопернику со счётом 1:6.
"Изучать можно многие детали того матча. Но если выбрать что-то одно, то я бы поменял только судью и всё. Недавно по телевизору показывали повтор этой игры. Мы уступали 0:3, отыграли один гол и затем имели выход один на один, когда Эдинсон Кавани пробил во вратаря. На Анхеле Ди Марии не поставили чистый пенальти. И на 82-й минуте Ди Мария сфолил на Неймаре, что привело к голу. И ещё один момент: футболисты "Барсы", особенно Луис Суарес, регулярно падали в нашей штрафной площади и давили на арбитра, пока он не попал в их ловушку", - цитирует Эмери Marca.
Матч на "Камп Ноу" обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.
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