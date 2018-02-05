Эмери рассказал, как прошел день рождения Неймара

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Эмери рассказал, как прошел день рождения НеймараГлавный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери рассказал, как прошел день рождения форварда его команды Неймара.

"Тридцать лет назад не было социальных сетей, поэтому когда игрок праздновал день рождения, он был менее публичным. Было важно, чтобы вчера вся команда собралась вместе. На мероприятии был президент, спортивный директор, обслуживающий персонал и вся команда. Это был важный момент для Неймара, это был хороший момент, но сегодня самое главное - тренировка и завтрашняя игра", - цитирует наставника парижан AS.

Напомним, Роналдо считает, что Неймар способен выиграть "Золотой мяч" в ПСЖ. | soccernews.ru

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