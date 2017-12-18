Эмери рассказал, какого игрока не хватает ПСЖ

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Эмери рассказал, какого игрока не хватает ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери хочет подписать опорного хавбека.

"Нам не хватает футболиста профиля Тиаго Мотты, настоящего "номер шесть". Скорее всего, мы будем искать игрока в январе. Впрочем, даже те, кто выполнял эту роль, как, например, Ло Чельсо в субботу, сделали это очень хорошо" - приводит слова Эмери FourFourTwo.

Напомним, что Мотта пропустил большую часть сезона из-за травмы колена.

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