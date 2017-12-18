Эмери рассказал, какого игрока не хватает ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери хочет подписать опорного хавбека.
"Нам не хватает футболиста профиля Тиаго Мотты, настоящего "номер шесть". Скорее всего, мы будем искать игрока в январе. Впрочем, даже те, кто выполнял эту роль, как, например, Ло Чельсо в субботу, сделали это очень хорошо" - приводит слова Эмери FourFourTwo.
Напомним, что Мотта пропустил большую часть сезона из-за травмы колена.
Читайте также: Дриусси может стать игроком ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лондонское дерби в Кубке лиги: "Арсенал" сразится с "Вест Хэмом"
-
Экономия сил в погоне за трофеем: "Лестер" против "Манчестер Сити"
-
На свидание с лидером Серии А: "Наполи" и "Удинезе" разыграют путевку в четвертьфинал Кубка Италии
-
Промес признан лучшим игроком 2017 года в России
-
Пике запускает собственное шоу, первые гости Неймар, Месси и Суарес
Лента новостей
-
Ривалдо сделал прогноз на предстоящее Эль Класико
-
Спортдир ПСЖ: "Теперь перед каждой игрой Эмери решает, кто будет исполнять стандарты"
-
Азар готов покинуть АПЛ ради Ла Лиги
-
Наиль Измайлов: "Оцениваю выступление "Спартака" в Лиге Чемпионов как позитивное"
-
Ривалдо: "Сегодня я бы боролся за "Золотые мячи" с Месси и Роналду"
-
Модрич: "Находимся в хорошей форме"
-
Ракитич: "Надеюсь, выиграем в Эль Класико со счетом 4:0, но 1:0 тоже устроит"
-
Бракамонте объяснил свое решение отказаться от выступлений за сборную России
-
"Атлетико" пожаловался в ФИФА на действия "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" может сделать громкое приобретение уже зимой
-
Терри включил в сборную Премьер-Лиги всех времен восемь игроков "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" претендует на защитника "Аугсбурга"
-
Гацкан продлил контракт с "Ростовом"
-
"Наполи" нацелился на форварда "Беневенто"
-
Клуб из АПЛ хочет купить Зе Луиша
-
"Бешикташ" включился в борьбу за Мхитаряна
-
Бубнов назвал позицию, которую необходимо усилить "Спартаку"
-
Определён лучший гол группового этапа Лиги Чемпионов 2017/18
-
"Интер" хочет арендовать хавбека "Челси"
-
ПСЖ не интересуется Облаком и Доннаруммой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8