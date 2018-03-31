Эмери рассказал, когда Неймар вернётся в расположение ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал, когда бразильский нападающий Неймар вернётся в расположение клуба.

"Я говорил с Неймаром на этой неделе. Он в порядке. Его будут обследовать, он вернётся в Париж через две-три недели" - цитирует Эмери Goal.com.

Напомним, что Неймар продолжает восстанавливаться после операции на правой ноге. Ранее сообщалось, что главная звезда парижан имеет шансы сыграть в финале Кубка Франции, который состоится 8 мая.

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