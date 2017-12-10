Эмери рассказал, кто из игроков может покинуть ПСЖ

Наставник ПСЖ Унаи Эмери рассказал, кто из футболистов может покинуть клуб.

"Пасторе и Ди Мария не говорили мне, что хотят покинуть клуб. Они в команде. С Бен-Арфа и Лукасом Моурой мы говорили о возможном уходе, но не с другими" - приводит слова Эмери L’Equipe.

Напомним, что ПСЖ необходимо продать несколько футболистов, чтобы избежать наказание за нарушение финансового фэйр-плея.

Читайте также: ПСЖ и "Реал" готовы перебить предложение "Барселоны" для Коутиньо. | http://soccernews.ru