Эмери рассказал, кто из игроков может покинуть ПСЖ

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Эмери рассказал, кто из игроков может покинуть ПСЖ

Наставник ПСЖ Унаи Эмери рассказал, кто из футболистов может покинуть клуб.

"Пасторе и Ди Мария не говорили мне, что хотят покинуть клуб. Они в команде. С Бен-Арфа и Лукасом Моурой мы говорили о возможном уходе, но не с другими" - приводит слова Эмери L’Equipe.

Напомним, что ПСЖ необходимо продать несколько футболистов, чтобы избежать наказание за нарушение финансового фэйр-плея.

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