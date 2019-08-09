Эмери рассказал о целях команды на предстоящий сезон

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о том, какие цели ставит перед собой клуб на сезон-2019/20. Об этом пишет ВВС.



"Нас устраивают игроки команды, будет сложно, но мы хорошо настроены. Главное - стабильность в АПЛ.



Наша задача - попасть в четвёрку лучших, но это будет сложно.



Мное команды приобрели хороших футболистов. "Эвертон", "Вест Хэм Юнайтед", "Лестер Сити", "Вулверхэмптон", "Уотфорд". Премьер-лига - лучшее соревнование в мире", - сказал Эмери.

11 августа "Арсенал" встретится с "Ньюкаслом" в рамках 1-го тура АПЛ.

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