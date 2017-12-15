Эмери рассказал о физической форме Неймара

Наставник ПСЖ Унаи Эмери поделился мнением о нынешней форме Неймара.

"Он привык часто и далеко путешествовать. Когда он ездил в сборную, то всегда возвращался в хорошем состоянии. Неймар поддерживает себя в хорошей физической форме и в четверг отлично проявил себя на тренировке. Нет никакого дополнительного риска травм" - приводит слова Эмери FourFourTwo.

Напомним, что недавно Неймар по семейным обстоятельствам летал в Бразилию.

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