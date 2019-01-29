Эмери рассказал о работе "Арсенала" на трансферном рынке в январе
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что клуб не будет приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.
"Руководство сказало мне, что в данный момент мы не может покупать игроков, но все должно измениться летом и мы сможем тратить деньги. Проще всего просить купить новых футболистов. Но мне нравится работать с имеющимся составом. Моя задача состоится в том, чтобы добиться прогресса у этих игроков. Я доволен тем, какой состав есть в моем распоряжении. Мы можем добиться хороших результатов в Премьер-лиге и Лиге Европы. Наша задача - попасть в топ-4", - приводит слова Эмери Goal.com.
После 23 туров "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 44 очка.
Не пропустите: СМИ узнали размер компенсации Венгеру после ухода из "Арсенала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" в третий раз подписал одного и того же игрока
-
Моуринью прилетит в Россию в ближайшие дни
-
Паредес трогательно попрощался с "Зенитом"
-
В "Интере" приняли важное решение по главному тренеру
-
Хочу играть: один из лидеров "Барселоны" ярко высказался о своем будущем
-
Экс-игрок "МЮ" назвал топ-клубы, за которые хочет выступать
-
Эмери рассказал о работе "Арсенала" на трансферном рынке в январе
-
Турецкий клуб хочет арендовать одного из лидеров "Спартака"
-
Манчини вызовет в сборную Италии 35-летнего форварда
-
Игрок "Зенита" перешел в "Ростов"
-
В "Зените" раскрыли детали трансфера Паредеса в ПСЖ
-
Желаем успехов: в федерации футбола Украины сделали заявление о переходе Ракицкого в "Зенит"
-
"Севилья" объявила о переходе хорватского хавбека
-
Китайский клуб пытается купить нападающего "Баварии"
-
Сёмин прояснил ситуацию с будущим Мануэла Фернандеша
-
"Манчестер Юнайтед" предложил новые контракты двум ветеранам
-
Президент ПСЖ сделал заявление о покупке у "Зенита" Леандро Паредеса
-
2
"Челси" может усилиться основным хавбеком "Барселоны"
-
Леандро Паредес прокомментировал свой переход в ПСЖ
-
ЦСКА нацелился на перспективного бразильца
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11