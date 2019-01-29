Эмери рассказал о работе "Арсенала" на трансферном рынке в январе



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что клуб не будет приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

"Руководство сказало мне, что в данный момент мы не может покупать игроков, но все должно измениться летом и мы сможем тратить деньги. Проще всего просить купить новых футболистов. Но мне нравится работать с имеющимся составом. Моя задача состоится в том, чтобы добиться прогресса у этих игроков. Я доволен тем, какой состав есть в моем распоряжении. Мы можем добиться хороших результатов в Премьер-лиге и Лиге Европы. Наша задача - попасть в топ-4", - приводит слова Эмери Goal.com.

После 23 туров "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 44 очка.

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