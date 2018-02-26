Эмери рассказал о шансах Неймара сыграть против "Реала"

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Эмери рассказал о шансах Неймара сыграть против "Реала"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал повреждение форварда команды Неймара.

Лидер парижан травмировался в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). В одном из эпизодов футболист подвернул лодыжку и покинул поле на носилках.

"Неймар, возможно, сможет сыграть против "Реала" в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов через девять дней", – заявил Эмери.

Не пропустите: Послематчевая интрига: ПСЖ громит "Марсель" и теряет Неймара. | http://soccernews.ru

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