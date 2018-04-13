Эмери рассказал о сроках возвращения Неймара на поле

Теги псжнеймарунаи эмери

Эмери рассказал о сроках возвращения Неймара на поле

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал, когда нападающий Неймар сможет вернуться на поле.

"По данным последнего обследования, Неймар близок к возвращению в строй. Есть вероятность, что он сможет сыграть в последних матчах сезона. Мы сделаем все для этого", - приводит слова Эмери Sky Sports.

Напомним, что Неймар выбыл из строя из-за трещины в плюсневой кости в конце февраля. Ожидалось, что он пропустит примерно два с половиной месяца.

В этом сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 30 матчей и забил 28 голов.

Не пропустите: Куртуа готов перебраться в ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 32 84
2 Монако 32 70
3 Лион 32 63
4 Марсель 32 63
5 Ренн 32 47
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 32 46
8 Нант 32 44
9 Сент-Этьен 32 43
10 Генгам 32 41
11 Дижон 32 41
12 Бордо 32 40
13 Амьен 32 37
14 Анжер 33 37
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 32 34
17 Тулуза 32 30
18 Труа 32 29
19 Лилль 32 28
20 Метц 32 22
Полная таблица

топ-5 тегов