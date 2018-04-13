Эмери рассказал о сроках возвращения Неймара на поле

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал, когда нападающий Неймар сможет вернуться на поле.

"По данным последнего обследования, Неймар близок к возвращению в строй. Есть вероятность, что он сможет сыграть в последних матчах сезона. Мы сделаем все для этого", - приводит слова Эмери Sky Sports.

Напомним, что Неймар выбыл из строя из-за трещины в плюсневой кости в конце февраля. Ожидалось, что он пропустит примерно два с половиной месяца.

В этом сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 30 матчей и забил 28 голов.

Не пропустите: Куртуа готов перебраться в ПСЖ. | http://soccernews.ru