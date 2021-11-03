Эмери рассказал о своем будущем. Тренером интересуется "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Эмери/Автор неизвестен

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери высказался о своем будущем на фоне слухов об интересе со стороны "Ньюкасла".

"Независимо от того, сколько шума было вчера в другой стране, внутри "Вильярреала" царило взаимопонимание с семьей Роиг и моей командой. Для меня это очень важно. "Вильярреал" — мой дом.

Честно говоря, я благодарен за интерес большого клуба, но еще более благодарен за то, что я здесь. Сообщил президенту клуба Фернандо Ройгу, что хочу продолжать быть частью этого проекта.

Хочу поблагодарить фанатов за помощь, которую они всегда оказывали. В воскресенье у нас очень важная игра, и я надеюсь, что мы все вместе добьемся победы", — написал Эмери в своем инстаграме.

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