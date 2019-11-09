Эмери рассказал, почему назначил Обамеянга капитаном "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери назначил форварда Пьера-Эмерика Обамеянга новым капитаном команды. Об этом сообщает Metro.

Напомним, что из-за конфликта Гранита Джаки с фанатами "канониров" специалист лишил швейцарца капитанской повязки.

"Следующий в очереди - Обамеянг. За ним идут Бельерин, Ляказетт и Озил.

Обамеянг стал капитаном потому что он опытен и имеет авторитет в раздевалке. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром АПЛ, я знаю, ему нудно время, чтобы взять ответственность. Мы все его поддержим", - сказал Эмери.

"Арсенал" занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 17 баллов. Сегодня, 9 ноября, "канониры" сыграют с "Манчестер Сити" в рамках 12-го тура АПЛ.

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