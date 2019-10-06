Эмери рассказал, почему Обамеянг стал вице-капитаном "Арсенала"

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Эмери рассказал, почему Обамеянг стал вице-капитаном "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал решение команды назначить форварда Пьера-Обамеянга вице-капитаном. Об этом сообщает Goal.com.

"Обамеянг - опытный футболист. Его опыт важен, а назначить его вице-капитаном решила команда. Именно они хотели видеть его в этой роли. Он стал увереннее и злее в АПЛ. Он футболист, который умеет брать на себя ответственность, и партнеры по команде чувствуют это", - сказал Эмери.

30-летний форвард играет в лондонском клубе с 2018 года. За это время он дошел с клубом до финала Лиги Европы, но проиграл "Челси" (1:4).

В этом сезоне он участвовал в 7 матчах за команду и отметился 7 голами.

А еще: Обамеянг забил 7 голов в первых 7 турах АПЛ и повторил рекорд "Арсенала"| http://soccernews.ru
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