Эмери рассказал, почему отказал "Ньюкаслу"

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Эмери рассказал, почему отказал "Ньюкаслу"

Фото: твиттер Эмери\Автор неизвестен

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери в интервью изданию The Athletic рассказал, почему ответил отказом на предложение "Ньюкасла" прошлой осенью.

"Премьер-лига — привлекательная лига для тренеров. Поэтому, когда мне позвонил "Ньюкасл", я много думал о возможности вернуться в Англию, в серьезный проект. Для меня это было источником гордости, удовлетворения и я это ценил. Возможности такого клуба, как "Ньюкасл", чем они могут обернуться, это нормально, выслушать предложение, рассмотреть его.

Я подумал о предложении и поговорил с Фернандо Роигом. Но я также должен был принять во внимание, что мы были в Лиге чемпионов с "Вильярреалом" в середине сезона. В конце концов, с большим уважением к "Вильярреалу" и с большим уважением к "Ньюкаслу" я решил остаться здесь. Я счастлив, и мы делаем важную работу", - сказал испанский специалист.

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