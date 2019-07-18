Эмери рассказал, сколько игроков подпишет "Арсенал"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери анонсировал несколько громких трансферов в ближайшее время.

"Мы намерены создать очень хорошую команду. Для этого клуб подпишет трёх-четырёх классных футболистов. Они могут присоединиться к нам в ближайшие дни. Речь идёт о больших игроках, которые могут усилить состав прямо сейчас", - приводит слова Эмери The Mirror.

Напомним, что руководство "канониров" выделило на летние трансферы всего 50 миллионов евро.

СМИ сватают в "Арсенал" Дани Алвеса (свободный агент), Эвертона Соареса ("Гремио"), Дани Себальоса ("Реал"), Николаса Отаменди ("Манчестер Сити"), Лукаса Васкеса ("Реал"), Вильяма Салиба ("Сент-Этьен"), Николя Пепе ("Лилль"), Папе Абу Сиссе ("Олимпиакос"), Кирана Тирни ("Селтик") и Фёдора Чалова (ЦСКА).

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