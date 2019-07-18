Эмери рассказал, сколько игроков подпишет "Арсенал"

Теги арсенал лондонунаи эмеритрансферы

Эмери рассказал, сколько игроков подпишет "Арсенал"

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери анонсировал несколько громких трансферов в ближайшее время.

"Мы намерены создать очень хорошую команду. Для этого клуб подпишет трёх-четырёх классных футболистов. Они могут присоединиться к нам в ближайшие дни. Речь идёт о больших игроках, которые могут усилить состав прямо сейчас", - приводит слова Эмери The Mirror.

Напомним, что руководство "канониров" выделило на летние трансферы всего 50 миллионов евро.

СМИ сватают в "Арсенал" Дани Алвеса (свободный агент), Эвертона Соареса ("Гремио"), Дани Себальоса ("Реал"), Николаса Отаменди ("Манчестер Сити"), Лукаса Васкеса ("Реал"), Вильяма Салиба ("Сент-Этьен"), Николя Пепе ("Лилль"), Папе Абу Сиссе ("Олимпиакос"), Кирана Тирни ("Селтик") и Фёдора Чалова (ЦСКА).

Не пропустите: "Арсенал" победил "Баварию" в Международном Кубке Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"РБ Лейпциг" объявил о покупке вингера ПСЖ

"РБ Лейпциг" объявил о покупке вингера ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов