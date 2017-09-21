Эмери: "Разговор Неймара и Кавани не нарушил хорошей атмосферы в раздевалке"

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Эмери: "Разговор Неймара и Кавани не нарушил хорошей атмосферы в раздевалке"Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о конфликте форвардов своей команды Неймара и Эдинсона Кавани.

"В в конце матча против "Лиона" между ними состоялся очень эмоциональный разговор, которое можно назвать обсуждением. Это абсолютно нормальные ситуации, происходящие во всех играх. Она не нарушила общей хорошей гармонии и атмосферы в команде. Это два очень конкурентоспособных игрока, которые хотят лучшего для команды и которые, что вполне логично, также преследуют индивидуальные цели. В команде сохранились хорошие отношения", - цитирует наставника парижан El Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ хочет заменить Эмери Зиданом. | soccernews.ru

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