Эмери: "Реал" не знает, с чем он столкнется на "Парк де Пренс"

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Эмери: "Реал" не знает, с чем он столкнется на "Парк де Пренс"Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом".

"В большинстве игр в этом сезоне мы продемонстрировали, что можем добиваться нужного результата. На "Парк де Пренс" мы чувствуем себя особенно сильно. Это подтверждают 17 матчей, которые мы выиграли дома в этом сезоне. "Реал" знает, что он должен будет приехать в Париж, но он не знает, с чем он столкнется здесь", - цитирует наставника парижан El Mundo Deportivo.

Напомним, Дешам считает, что ПСЖ может пройти "Реал". | soccernews.ru

комментарии
эльдарХан

ты мля уже заипал со своими угрозами Реал тя трахнет на спине неймара

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Фанат РМ

Вперед, Реал! Вперед, Мадрид! РЕАЛ пройдет ПСЖ!!!

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