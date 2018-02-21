Эмери: "Реал" не знает, с чем он столкнется на "Парк де Пренс"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом".

" В большинстве игр в этом сезоне мы продемонстрировали, что можем добиваться нужного результата. На "Парк де Пренс" мы чувствуем себя особенно сильно. Это подтверждают 17 матчей, которые мы выиграли дома в этом сезоне. "Реал" знает, что он должен будет приехать в Париж, но он не знает, с чем он столкнется здесь ", - цитирует наставника парижан El Mundo Deportivo.

Напомним, Дешам считает, что ПСЖ может пройти "Реал". | soccernews.ru