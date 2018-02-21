Эмери: "С момента своего основания ПСЖ обыграл "Марсель" более 20 раз на своём поле"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящих матчей с "Марселем".

"К двум французским класико мы подготовимся основательно, и кроме того, будем думать и подготовке к матчу с "Реалом". Наша команда всегда выходит на игры с настроем, но перед этими поединками мы будем готовиться ещё основательнее. Мы выложимся по максимуму и не будем думать о прошлом или будущем, только о матче, который нам предстоит сыграть.

С момента своего основания ПСЖ обыграл "Марсель" более 20 раз на своём поле... "Парк де Пренс" - наш дом, который мы с вами будем защищать до конца. 25 февраля, 28 февраля и 6 марта - три даты в которые мы будем писать историю ПСЖ. Вперёд, Париж!" - написал Эмери на своем сайте.

Отметим, что 25 февраля ПСЖ сыграет с "Марселем" в чемпионате, а 28 - в рамках 1/4 финала Кубка Франции.

Читайте также: Эмери: "Реал" не знает, с чем он столкнется на "Парк де Пренс". | http://soccernews.ru