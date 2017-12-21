Эмери считает, что Пасторе не покинет ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери считает, что аргентинский полузащитник Хавьер Пасторе останется в команде, несмотря на все трансферные слухи вокруг него.

"Я очень доволен Пасторе. Он не говорил мне, что хочет уйти. У него невероятный талант, и он работает для того, чтобы появляться на поле" - цитирует Эмери Goal.com.

Напомним, что миланский "Интер" рассчитывает подписать 28-летнего Пасторе в январе.

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