Эмери сделал громкое заявление о составе "Арсенала"



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери дал оценку трансферной работе клуба этим летом.

"Мы должны идти шаг за шагом в борьбе за титул и не обращать внимание на чужое мнение. Я считаю, что команда прогрессирует с каждым днем.

Большие клубы не упускают возможности усилить состав, но у нас все отлично. Мы сумели купить нужных футболистов и я считаю, что команда укомплектована. Возможно, мы приобретем еще одного игрока в августе, но это должен быть очень выгодный для нас трансфер", – приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

Напомним, что этим летом "Арсенал" приобрел вратаря Бернда Лено, защитников Сократиса Папастатопулоса и Стефана Лихтштайнера, а также полузащитников Лукаса Торрейру и Маттео Гендузи.

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