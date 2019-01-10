Эмери сделал заявление о трансферах "Арсенала"

Главный тренер Унаи Эмери рассказал, что "Арсенал" не планирует покупать новых игроков в зимнее трансферное окно.

Тренер заявил, что лондонских клуб в январе может только арендовать футболистов.

"Я не слышал о ситуации вокруг Дениса Суареса. Но, повторюсь, мы можем только брать игроков в аренду", - сказал специалист.

"Арсенал", набрав 41 балл, занимает 5 место турнирной таблица АПЛ.

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