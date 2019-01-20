Эмери сделал заявление о травме Бельерина

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Эмери сделал заявление о травме Бельерина

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что травма испанского защитника Эктора Бельерина, возможно, является серьезной.

"Подождем до завтра, но у него повреждено колено. По первоначальной информации это серьезная травма. Завтра или в понедельник мы будем знать. Надеюсь, что ничего не случилось, но пока что ожидания плохие.

У нас есть Мэйтлэнд-Найлз, Лихтштайнер, а также не стоит забывать Дженкинсона", - приводит слова Эмери London Evening Standard.

В нынешнем сезоне 23-летний Бельерин провел за "Арсенал" 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голевыми пасами. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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