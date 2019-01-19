Эмери сделал заявление после матча "Арсенал" - "Челси"

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Эмери сделал заявление после матча "Арсенал" - "Челси"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери остался доволен победой своей команды над "Челси" (2:0) в матче 23-го тура чемпионата английской Премьер-лиги.

"Мы стремились к победе ради наших фанатов. Мы отставали от "Челси" на шесть очков, но этот результат внушает нам оптимизм. Мы рады победе, но должны продолжать идти к цели шаг за шагом. Необходимо найти верный баланс между домашними и выездными встречами. Мы показали совсем другую игру в отличие от матча с "Вест Хэмом" (0:1), хотя на поле вышли те же самые футболисты. Поэтому нам нужен баланс", - приводит слова Эмери BBC.

Благодаря этой победе "Арсенал" вернулся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание "канониров" от идущего четвертым "Челси" составляет три очка.

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