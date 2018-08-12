Эмери сделал заявление после поражения "Арсенала" от "Манчестер Сити"



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери нашел положительные моменты в положении от "Манчестер Сити" (0:2) в матче первого тура чемпионата Англии.

"Мы проиграли со счетом 0:2, но в течение лучше мы играли все лучше и лучше.

В перерыве мы обсудили свою игру. Мы пытались комбинировать с мячом и во второй половине у нас начало это получиться.

Мы хотели показать красивую игру, но не смогли порадовать фанатов в первом матче сезона", - приводит слова Эмери BBC.

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