Эмери сказал, что Джака, скорее всего, пропустит матч с "Вулверхэмптоном"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сказал, что капитан команды Гранит Джака, вероятно, не будет играть в матче 11-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном".
Напомним, в матче 10-го тура чемпионата Англии футболист после замены нагрубил фанатам, а также не пожал руку главному тренеру.
"Важнее всего сам человек, его личность. Джаке нужно дать время, чтобы прийти в себя, он переживает.
Джака попросил прощения перед болельщиками, перед всеми.
Затвра, скорее всего, он не сыграет, а мы должны на все 100 сосредоточится на матче", - сказал Эмери.
Специалист также отметил, что капитанство игрока будет обсуждаться в понедельник-вторник.
Не пропустите: Эмери высказался о поведении Джаки, который оскорбил его и фанатов "Арсенала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Крал кратко подытожил выход "Спартака" в 1/4 финала Кубка России
-
Семак рассказал об ожиданиях от матча с ЦСКА
-
Зидан ярко высказался о Мбаппе
-
Газзаев отметил, что в России необходимо формировать культуру здорового образа жизни
-
1
Сарри признался, что не любит, когда ВАР вмешивается во все аспекты игры
-
1
Йович: "После первого гола у меня гора с плеч упала"
-
Тухель порассуждал о роли в ПСЖ Эдинсона Кавани
-
Малком показал, как восстанавливается после травмы
-
Эмери сказал, что Джака, скорее всего, пропустит матч с "Вулверхэмптоном"
-
Фабрегас получил травму подколенного сухожилия
-
Черышев вернулся в заявку "Валенсии" после дисквалификации
-
Сане может стать игроком "Баварии"
-
1
Караваев: "Матч с ЦСКА - это что-то мегаважное для меня лично"
-
Сарри поделился ожиданиями от встречи с "Торино"
-
Клопп, Лэмпард, Роджерс, Поттер и Смит номинированы на приз лучшему тренеру октября в АПЛ
-
1
ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"
-
АПЛ объявила претендентов на звание лучшего футболиста лиги в октябре
-
"Удинезе" уволил главного тренера Игора Тудора
-
Пиво на стадионах можно будет употреблять в специальных местах, а не на трибунах
-
"Динамо" обыграло "Ахмат" в матче молодежного первенства
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5