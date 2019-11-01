Эмери сказал, что Джака, скорее всего, пропустит матч с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сказал, что капитан команды Гранит Джака, вероятно, не будет играть в матче 11-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном".

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата Англии футболист после замены нагрубил фанатам, а также не пожал руку главному тренеру.

"Важнее всего сам человек, его личность. Джаке нужно дать время, чтобы прийти в себя, он переживает.

Джака попросил прощения перед болельщиками, перед всеми.

Затвра, скорее всего, он не сыграет, а мы должны на все 100 сосредоточится на матче", - сказал Эмери.

Специалист также отметил, что капитанство игрока будет обсуждаться в понедельник-вторник.

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