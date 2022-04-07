Эмери собирается обыграть "Баварию" и на выезде

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Эмери собирается обыграть "Баварию" и на выезде

Фото: твиттер "Вильярреала"\Автор неизвестен

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал победу над мюнхенской "Баварией" (1:0) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Мы не намерены довольствоваться хорошей игрой сегодня. Мы собираемся попробовать обыграть "Баварию" еще раз. Победы со счетом 1:0 мало. 

"Бавария" – фаворит, для нее проигрывать ненормально. Мы можем порадоваться, но должны быть осторожны.

Впереди еще 90 минут, и я хочу обыграть "Баварию". Я буду расстроен, если этого добиться не удастся, даже несмотря на хорошую игру в сегодняшнем матче", – сказал испанский специалист.

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