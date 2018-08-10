Эмери сравнил себя и Гвардиолу

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери в преддверии матча с "Манчестер Сити" поговорил о Хосепе Гвардиоле.

"Мне 46 лет, ему - 47. Его игровая карьера значительнее моей. Его тренерская карьера также значительнее моей. Возможно, мы начали тренировать в одно и то же время, но статистически его карьера лучше моей, но мне нравится играть против него.

Требуется огромная подготовка, чтобы выиграть у его команд. В Испании каждая игра между "Барселоной" и "Валенсией" была очень интересной и очень требовательной для меня в плане подготовки к матчу" - приводит слова Эмери Sky Sports.

Поединок между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" состоится 12 августа.

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