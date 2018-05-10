Эмери стал самым титулованным тренером Европы за последние пять лет

Теги унаи эмерилуис энрикехосеп гвардиолазинедин зидан

Эмери стал самым титулованным тренером Европы за последние пять летГлавный тренер ПСЖ Унаи Эмери стал самым титулованным тренером Европы за последние пять лет.

Так, в коллекции наставника парижан, начиная с сезона 2013/2014, значится 10 побед в различного рода турнирах. По этому показателю он опережает всех своих ближайших преследователей - Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" (9 трофеев), Луис Энрике, ныне находящегося без работы, (9 трофеев) и Зинедина Зидана из мадридского "Реала"  (8 трофеев).

Напомним, Эмери подвел итоги сезона для ПСЖ. | soccernews.ru

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