Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери стал самым титулованным тренером Европы за последние пять лет.

Так, в коллекции наставника парижан, начиная с сезона 2013/2014, значится 10 побед в различного рода турнирах. По этому показателю он опережает всех своих ближайших преследователей - Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" (9 трофеев), Луис Энрике, ныне находящегося без работы, (9 трофеев) и Зинедина Зидана из мадридского "Реала" (8 трофеев).

Напомним, Эмери подвел итоги сезона для ПСЖ. | soccernews.ru