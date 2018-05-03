Эмери: "Тренировать Месси, Роналду и Неймара не легко"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался о сложности работы наставником со звездными игроками.

" Тренировать Месси, Криштиану Роналду или Неймар нелегко. Они - лучшие игроки в мире, и они имеют большой авторитет. К работе с ними необходимо приспособиться. Послушайте, один из моментов работы Гвардиолы в "Манчестер Сити" - отсутствие в составе звездного игрока. У него есть отличные игроки, которые в нужный момент становятся единой командой ", - цитирует наставника парижан FootMercato.

Напомним, Тухель заинтересован в подписании в ПСЖ звезды "Барселоны". | soccernews.ru